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لدرء خطر الفيضانات.. الجيش الصيني يلجأ لتفجير أحد السدود

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لدرء خطر الفيضانات.. الجيش الصيني يلجأ لتفجير أحد السدود لدرء خطر الفيضانات.. الجيش الصيني يلجأ لتفجير أحد السدود
بعد وفاة ما لا يقل عن 12 شخصًا في فيضانات شديدة بمدينة تشنغتشو

لدرء خطر الفيضانات.. الجيش الصيني يلجأ لتفجير أحد السدود

اضطر الجيش الصيني لتفجير سد، بهدف إطلاق مياه الفيضانات التي تهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد كثافة سكانية.

وجاءت العملية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء في مدينة لويانغ، بمقاطعة خنان، وسط الصين.

وأتت هذه الخطوة القاسية بعد وفاة ما لا يقل عن 12 شخصًا في فيضانات شديدة في مدينة تشنغتشو عاصمة المقاطعة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" حاصرت مياه الفيضانات الكثيرين في نظام مترو الأنفاق، وتركوا عالقين في المدارس والشقق والمكاتب.

وتعطلت وسائل النقل والحياة العملية في أنحاء المقاطعة، حيث حولت السيول الناجمة عن الأمطار، الشوارع إلى أنهار تتدفق بسرعة، واكتسحت السيارات وارتفعت إلى منازل الناس.

وجرى إجلاء أكثر من 100 ألف شخص إلى بر الأمان؛ حيث تعد مقاطعة خنان قاعدة رئيسية للصناعة والزراعة وهي تضم العديد من المواقع الثقافية.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية الأربعاء ارتفاع المياه عند مستوى الخصر مع استمرار هطول الأمطار.

وإلى الشمال من مدينة تشنغتشو، تضرر أيضًا معبد شاولين الشهير، المعروف بإتقان الرهبان البوذيين لفنون الدفاع عن النفس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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