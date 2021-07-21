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"الشؤون الإسلامية" توزع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن

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تستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني  توزيع 200 ألف مظلة

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.
وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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