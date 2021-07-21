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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أنه ابتداء من 1 أغسطس عام 2021 لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة لغير المحصنين. وأضافت أن المحصنين هم من تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن شرط التحصين سيكون إلزاميا لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وكانت وزراة الصحة السعودية قد أعلنت أمس عن تسجيل 1273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشفت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، عن رصد 14 وفاة بسبب التأثر بالمرض. ولفتت إلى تعافي 1091 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 493240 حالة.