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محافظ شمال سيناء يتابع جهود رفع المخلفات

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محافظ شمال سيناء يتابع جهود رفع المخلفات محافظ شمال سيناء يتابع جهود رفع المخلفات

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يتابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جهود المحليات في رفع القمامة ومخلفات ذبيح الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحي.

وقال المحافظ،في بيان، إن أعمال النظافة ورفع مخلفات ذبيح الأضاحي متواصلة من خلال مجموعات العمل من شركة النظافة والمدن والأحياء، حيث تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وخاصة مدينة العريش العاصمة.

أكد المحافظ تكثيف الحملات اليومية من خلال رؤساء مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة لتنفيذ التوجيهات الصادرة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن الاجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار غرفة عمليات كل جهة في موافاة غرفة عمليات المحافظة بتقرير دورى عن الأحداث كل ساعتين، تمهيدا لابلاغ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والابلاغ الفورى لأى مخالفات أو أزمات يتم رصدها في حينه، لافتًا إلى عدم تلقي الغرفة أي اخطارات أو شكاوي أو بلاغات حتي اللحظة.

المصرى اليوم

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