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«لحفظ الأمن والاستقرار».. إتمام الصلح بين عائلتين في المنوفية

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«لحفظ الأمن والاستقرار».. إتمام الصلح بين عائلتين في المنوفية «لحفظ الأمن والاستقرار».. إتمام الصلح بين عائلتين في المنوفية

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نجحت أجهزة الأمن في المنوفية، اليوم الأربعاء، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أشمون، بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية، إذ تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين على النزاع القائم بينهما، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن «ذلك لاقي استحسانًا وقبولاً وترك مردودًا إيجابيًا وأثرًا طيبًا في نفوس المواطنين، مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار».
ويأتي ذلك، في إطار استراتيجية «الداخلية» الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

المصرى اليوم

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