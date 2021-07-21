"الصخرات" و"ما بين ثبير والصابح".. معرضان بالمشاعر المقدسة يثريان تجربة الحاج

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استعرضا مواد رقمية عن كل مَشعر وصور ومعلومات تفصيلية عن معالم المشاعر المقدسة

لأول مرة في تاريخ المشاعر المقدسة، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -ممثلة في شركة كدانة وجمعية هدية الحاج والمعتمر- معرض الصخرات في مشعر عرفات ومعرض (ما بين ثبير والصابح) في مشعر منى، في خطوة تهدف لإثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال بث مواد رقمية عن كل مشعر وصور ومعلومات تفصيلية عن معالم المشاعر المقدسة.

وزار الرئيس التنفيذي لشركة كدانة "حاتم مؤمنة" أول أيام عيد الأضحى المبارك، المعرض، مؤذنًا بافتتاحه، والذي استضافته الحملة الراقية بين جنباتها في مشعر منى؛ حيث حمل المعرض اسم (ما بين ثبير والصابح) وهما الجبلان الشرقي والغربي الذي يقع بينهما وادي منى.

وفور انطلاق المعرض، بدأ حجاج بيت الله الحرام (رجالًا ونساء) في زيارته والتعرف على أركانه التاريخية وعن الحاضر المشرق للمشاعر المقدسة.

وكشف مدير عام جمعية هدية منصور العامر، أن المعرض يحتوي على 10 أركان وهي: (قصة المشعر، ملوك في خدمة الحجاج، اللقاء الأول، ستون ألفًا من السماء، المساجد التاريخية، آبار منى، جبال منى، ذاكرة التاريخ، اركض برجلك، الحاضر المشرق) مع وجود لوحات رقمية لأفلام تعكس تطور المشاعر المقدسة خلال مائة عام.

وأضاف العامر: جاء معرض الصخرات بعرفات الذي استضافته حملة الراقية في (٢٤ ركنًا يحوي كافة المعلومات الإثرائية عن مشعر عرفات باللغتين العربية والإنجليزية) مع وجود باركود رقمي يمكن من زيارة المعرض افتراضيًّا.

ولفت إلى أن كدانة وهدية يسعيان إلى هدف واحد وهو الرقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن طيلة الرحلة الإيمانية لأداء مناسك الحج، موضحًا أن معرضيْ مشعر منى وعرفات، لبنة من لبنات الشراكة الفاعلة بين الجهتين.