ضبط 153 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والاتجار بالمخدرات خلال 24 ساعة

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 36 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهمًا، تضمنت بندقية آلية و8 بنادق خرطوش و24 فردا محليا و3 طبنجات و733 طلقة مختلفة الأعيرة و5 خزن متنوعة، وضبط 165 قطعة سلاح أبيض.

كما ضبطت 116 قضية مخدرات بإجمالي 121 متهمًا ضُبط خلالها 18 كيلو من مخدر البانجو و6 كيلو من مخدر الحشيش و1963 جراما من مخدر الهيروين و250 جرام امن مخدر شابو و683 من مخدر الاستروكس و1543 جراما من مخدر البودر و720 قرصا مخدرا.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 53936 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 17 من المتهمين الهاربين، و16 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 323 دراجة نارية مخالفة، و24400 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.