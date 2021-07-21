«كانوا عارفين أنهم بيموتوا لكن أعصابهم سابت».. طبيب يكشف تفاصيل وفاة عشيقي الهرم في سيارة أوبر

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، في واقعة العثور على جثتى شاب وفتاة داخل سيارة أوبر بـ«جراج» في منطقة الهرم، أنهما ماتا مختنقين إثر تنفسهما غاز ثانى أكسيد الكربون.

وأفادت مصادر- رفضت نشر اسمها- بأنه لا توجد شبهة جنائية، وردًا على عدم قدرة الشاب والفتاة على فتح أبواب السيارة للتنفس شرحت المصادر بأن ثانى أكسيد الكربون من ضمن تأثيراته أنه يشل حركة الشخص حال استنشاقه «بيكون عارف أنه بيموت لكن أعصابه سايبة ولا يستطع معها النطق والحركة»، وفقًا لأطباء مصلحة الطب الشرعى الذين أعدوا تقريرًا مبدئيًا حول الواقعة للنيابة.

وقالت المصادر- إن غاز أكسيد الكربون نسبته زادت داخل السيارة أثناء ممارسة الشاب والفتاة للرذيلة، فملئ رئتيهما، وما زاد من زيادة الغاز بالسيارة ارتفاع درجة الحرارة، وإنهما كانا يتعاطيا موادًا مخدرة.

وأظهرت مناظرة النيابة لجثتين أنهما كانا في حالة تعفن، بما يشير إلى بقاء الجثتين داخل السيارة لعدة أيام، ولم يعثر على آثار كدمات أو تعذيب أو جروح بجسديهما.

وصرحت النيابة بدفن الجثتين بعد نقلهما إلى مشرحة زينهم، وتشريحهما بمعرفة «الطب الشرعى»، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

واستعمت النيابة لأقوال لأسرتا الفتاة والشاب، وقالت عائلة «الأولى» إن الشاب الذي عُثر على جثته مع ابنتهم هو «سائق»، وسبق ورفضوا خطبتهما، ولارتباطها بعلاقة عاطفية معه هربت من المنزل حتى العثور على جثتيهما، فيما لم تتهم أسرة «الثانى» أحدًا بالتسبب في وفاته.

وعقب ذلك، أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة محل العثور على الجثتين وتحريز ما بها من محتويات، وفحصه بمعرفة المعمل الجنائى.

وذكرت التحقيقات، أن الشاب والفتاة مبلغ بتغيبهما، منذ ٣ أيام، وعثر على جثتيهما بسيارة ملاكى، وكانا ليلة الواقعة يقضيان سهرة حمراء بداخل السيارة.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثتين لشاب وفتاة في حالة تعفن داخل سيارة ملك الشاب، مركونة داخل جراج مغلق خاص بالشاب.

وبإجراء التحريات تبينّ أن الشاب تربطه علاقة عاطفية بالفتاة، واصطحبها داخل السيارة، وتوجه للجراج، وخلال تواجدهما بالسيارة تعرضا لاختناق، مما أسفر عن وفاتهما بسبب إغلاق منافذ السيارة وتعاطى المخدرات.

وأكدت تحريات أجهزة الأمن عدم وجود شبهة جنائية.

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