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مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:05 مساءً
«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:05 مساءً
تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:05 مساءً
لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:05 مساءً
غدا.. «الزراعة» تنظم ورشة عمل تدريبية حول الرى الحديث لتحقيق التنمية المستدامة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:05 مساءً
نائب محافظ الجيزة تشهد امتحانات محو الأمية بمركز شباب ميت عقبة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:05 مساءً
الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في مصر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:05 مساءً
استعرضوا الخطط المستقبلية.. محافظ أسيوط يلتقي وفد برنامج التنمية المحلية بالصعيد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:04 مساءً
موسكو: ما من دليل واحد يدين إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 09:04 مساءً
البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:53 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بغداد تشيع ضحايا هجوم "ليلة الأضحى" الدامي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 21 يوليو 2021 12:20 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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