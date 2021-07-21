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صحة غزة: وفاة و31 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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صحة غزة: وفاة و31 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة صحة غزة: وفاة و31 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت صحة غزة صباح يوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة وإصابات بكورونا في القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 227 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت حالة وفاة و(31) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، تعافي 290 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 115788 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1178 حالة

واجمالي المتعافين 113526 حالة، واجمالي الوفيات 1084 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 41 حالة.

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 336300 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 98751 شخص

المصرى اليوم

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