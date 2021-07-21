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حملات «طرق الأبواب» تجمع جلود الأضاحي للجمعيات الأهلية في المنيا

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حملات «طرق الأبواب» تجمع جلود الأضاحي للجمعيات الأهلية في المنيا حملات «طرق الأبواب» تجمع جلود الأضاحي للجمعيات الأهلية في المنيا

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نظمت الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في المنيا، حملات «طرق الأبواب»، لجمع جلود الأضاحي من المواطنين، وشكلوا فرق من الشباب والفتيات، لطرق الأبواب وجمع الجلود من المنازل والقصور، بهدف بيعها والحصول على عائدها لشراء سيارات إسعاف ونقل الموتى، والتبرع للأيتام.

وقال سيد ابو غنيمة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإغاثة بالعدوه، ان جمع الجلود عادة، اعتدنا عليها منذ عشرات السنين، وتهدف إلى جمع جلود الأضاحي من المواطنين، وبيعها لبائعي الجلود، والحصول على عائدها للعمل الخيري، سواء للصرف على الأيتام، أو لشراء سيارات نقل موتي، أو إسعاف.

في سياق متصل واصل 38 مجزر في مدن وقري المحافظة، بإشراف الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري ، استقبال الأضاحي من المواطنين، والإشراف على ذبحها وسلخها وتقطيعها، بشكل صحي وطبي للحفاظ على صحة المواطنين من الخطر.

المصرى اليوم

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