تلقى جرعتين من اللقاح.. إصابة مسؤول في البيت الأبيض بكورونا

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أعلن البيت الأبيض، إصابة موظف تلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا، لكنه لم يكن على اتصال بالرئيس جو بايدن.

ووفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء، قال البيت الأبيض، إن مسؤولاً تم تطعيمه بالكامل أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ولديه أعراض خفيفة، لكنه لم يكن على اتصال بموظفي البيت الأبيض أو الرئيس جو بايدن.

وأضاف أن المسؤول لا يزال خارج البيت الأبيض، وفي انتظار إجراء اختبارات إضافية للتأكد من حالته.

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية، بإصابة متحدث باسم رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بفيروس كورونا، وذلك بعد الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقال درو هاميل، أحد كبار مساعدي بيلوسي، في بيان: «أمس، ثبتت إصابة متحدث كبير بمكتب رئيسة مجلس النواب، بفيروس كورونا، وذلك بعد تطعيمه بجرعتي لقاح«.

وأضاف هاميل أن فحص المتحدث جاء بعد لقاء أعضاء المجلس التشريعي في ولاية تكساس، الأسبوع الماضي.

لكن، أكد مكتب بيلوسي أنها لم تكن على اتصال به مؤخرًا، وبالتالي فهي بعيدة عن خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.