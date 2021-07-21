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سقطت من الطابق الثالث.. مصرع ربة منزل أثناء تنظيف منزلها ببني سويف

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سقطت من الطابق الثالث.. مصرع ربة منزل أثناء تنظيف منزلها ببني سويف سقطت من الطابق الثالث.. مصرع ربة منزل أثناء تنظيف منزلها ببني سويف

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سقطت «ربة منزل» من الدور الثالث ولقيت مصرعها اثناء قيامها بتنظيف السطح بعزبة «التكية» التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر «جثة هامدة» إلى مستشفى الفشن المركزي، وإدعاء سقوطها من أعلى منزل.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى «ايمان أ.ح» 24 سنة، ربة منزل، مقيمة عزبة «التكية» التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن، وأكد أهليتها وفاتها إثر سقوطها من أعلى المنزل اثناء قضائها إحتياجات أسرتها.

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللأزم، وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

المصرى اليوم

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