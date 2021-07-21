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الموجة الحارة تجبر مواطني المنيا على قضاء ثاني أيام العيد داخل المنازل

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فضل المواطنين في المنيا، قضاء ثاني أيام عيد الاضحي المبارك، داخل المنازل، بدلا من الخروج إلى الحدائق والمتنزهات، خوفا من ضربات الشمس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

بينما حرص البعض على الخروج للملاهي، لرسم البهجة والفرحة على وجوه أطفالهم، بالعيد السعيد.

وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على يقظة غرف العمليات، بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، على اليقظة، ومتابعة النظافة العامة، وعدم التعدي بالبناء على أراضي الدولة، والأرض الزراعية والتدخل بالإزالة الفورية.

احتفالات عيد الاضحي المبارك في المنيا
احتفالات عيد الاضحي المبارك في المنيا
احتفالات عيد الاضحي المبارك في المنيا
احتفالات عيد الاضحي المبارك في المنيا
احتفالات عيد الاضحي المبارك في المنيا
احتفالات عيد الاضحي المبارك في المنيا
احتفالات عيد الاضحي المبارك في المنيا

المصرى اليوم

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