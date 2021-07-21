الطريق إلى طوكيو .. سما فاروق تحلم بميدالية أولمبية في ثاني مشاركة نسائية للكياك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتسلط «المصري اليوم» الضوء على أبطال مصر المؤهلين للأولمبياد، والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية في الفترة من 23 من شهر يوليو الحالي حتى 8 أغسطس المقبل.

ويشارك في طوكيو 2020 عدد من الرياضيين المميزين، ونستعرض اليوم قصة سما فاروق، لاعبة المنتخب الوطني للكياك والكانوي. بدأت سما ممارسة الكياك عن طريق الصدفة بالنادي المصري، وسرعان ما أثبتت جدارتها وانضمت لصفوف المنتخب الوطني.

وحصدت سما 112 ميدالية متنوعة في البطولات المحلية والدولية طوال مسيرتها الرياضية، إذ حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية منذ عام 2012 وحتى عام 2019، كما توجت بذهبية البطولة العربية بالاسكندرية عامي 2012 و2016، والبطولة العربية والأفريقية بتونس عام 2013، والبطولة العربية بالمغرب عام 2014. بالإضافة إلى حصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للناشئين بتونس عام 2015، كما حصدت 3 ميداليات بالبطولة الأفريقية عام 2016، وكذلك ذهبية البطولة العربية وبطولة النيل الدولي بالأقصر عام 2018.

واستطاعت البطلة المصرية حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب عام 2019، لتكتب اسمها بحروف من نور وسط كبار اللعبة.

وحصدت فاروق المركز التاسع في سباق 200 متر، في بطولة العالم للكياك التي استضافتها المجر مطلع هذا العام. وتعد صاحبة الـ23 عام هي ثاني فتاة مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في رياضة الكياك بعد مشاركة اللاعبة منة حسن في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.