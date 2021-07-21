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تردد قتاة بين سبورت الجديد لـ مشاهد مباراة منتخب الأولمبي بث مباشر بالمجان

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"المصري اليوم" تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر تردد قنوات بين سبورت المفتوحة، ومواعيد مباريات منتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

يبدأ منتخب مصر الأولمبي أولي مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية في مواجهة الإسباني غدا الخميس 22 يوليو الجاري الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويواجه المنتخب الأرجنتيني الأولمبي الأحد المقبل، فيما يواجه المنتخب المصري منتخب أستراليا يوم الأربعاء المقبل.

أعلنت قنوات بين سبورت، عن نقل مباراة منتخب مصرالأولمبي أمام منتخب الإسباني، بشكل مجاني من خلال قناة بي إن سبورت المفتوحة المجانية في الجولة الأولى من المجموعات بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

تردد قناة beIN Sports HD وبين سبورت الجديدة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا مجانا علي القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11054 أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

رمضان صبحى لاعب المنتخب الأولمبي - صورة أرشيفية

منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم كل منتخبات، والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، يسعى المنتخب المصري الأولمبي تحقيق إنجاز في طوكيو 2021، بعد أن حصد بطولة أمم إفريقيا تحت سن 21 التي أقيمت في مصر 2019.

مشجعات المنتخب التركي في ملعب باكو الأولمبي في باكو أذربيجان - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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