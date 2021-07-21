أخبار عاجلة

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية -
المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا" -
"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة -
بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك -
"أمانة مكة" تكشف تفاصيل جديدة حول خلط "المنفوش" بزيت السيارات -
«زي النهارده».. وفاة مخترع الهاتف جراهام بل 2 أغسطس 1922 -
خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك -
ضبط 538 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة بأسوان -
تنفيذ 560 حكما قضائيا في حملة بأسوان -
رفع 9216 طن مخلفات بنطاق 4 أحياء بالجيزة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

ضجة في الكويت بعد تجسيد سيدنا إبراهيم على الشاشة.. و«الإعلام» تتخذ إجراء عاجلا

Print
ضجة في الكويت بعد تجسيد سيدنا إبراهيم على الشاشة.. و«الإعلام» تتخذ إجراء عاجلا ضجة في الكويت بعد تجسيد سيدنا إبراهيم على الشاشة.. و«الإعلام» تتخذ إجراء عاجلا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت وزارة الإعلام الكويتية إجراء عاجلا «بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني بالوزارة».

جاء ذلك بعد أن تم تجسيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أحد البرامج.

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد، أن الإجراء الإداري تَمَثّل في وقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونيًّا على لجنة الخطاب الديني في الوزارة«؛ لافتة إلى حرص وزارة الإعلام الكويتية على عرض كل البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كل الجوانب.

وكان عضو مجلس النواب الكويتي، حمد محمد المطر، قد خاطب وزارة الإعلام على حسابه في «تويتر» قائلًا إنه «لا يجوز ما تم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسؤول عن هذا البرنامج؛ ففي قضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء، يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف».

وعقب ذلك، نشر عضو مجلس النواب الكويتي ردا من وزير الإعلام الكويتي نصه: «تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن أي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا

مدير القصر العيني الفرنساوي: الوضع الصحي بشأن وباء كورونا مطمئن جدا

«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة

«الزراعة»: محصول المانجو تأثر بالموجة الحارة

تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني

تعرف على موقف الرقابة من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» ليحيى الفخراني

لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية

لأول مرة ...«التأمين علي الثروة الحيوانية»: الاتفاق مع البنك الزراعي بالتأمين علي قروض الماشية