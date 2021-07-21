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أحمد سعد عن غنائه لسمية الخشاب في «رمضان»: «متضايقتش.. دي واحدة طلقتها غيابي»

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أحمد سعد عن غنائه لسمية الخشاب في «رمضان»: «متضايقتش.. دي واحدة طلقتها غيابي» أحمد سعد عن غنائه لسمية الخشاب في «رمضان»: «متضايقتش.. دي واحدة طلقتها غيابي»

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تحدث الفنان أحمد سعد عن غنائه في مسلسل «موسى» الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي.

وكشف، خلال حديثه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع على قناة الأولى المصرية عن سبب نشره الصورة التي تضمنت كلاماً مسيئاً في حق طليقته الفنانة سمية الخشاب، وقال إن الفنان محمد رمضان تواصل معه ليغني في المسلسل، وسأله عما إذا كانت لديه مشكلة بسبب أداء الفنانة سمية الخشاب دور البطولة أمامه، فرد عليه سعد قائلاً: «لا توجد علاقة سيئة بيني وبينها، وإذا كان هناك مشاكل من أي نوع، فهذه مشاكل إدارية، وعندنا قضاء نزيه، ونحكم القضاء، والغناء في المسلسل سيكون سلوكاً حضارياً، ولا توجد لديّ مشاكل».

وأوضح موقفه من المنشورات التي نشرتها الخشاب عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «لم أتضايق منها بسبب ما نشرته على صفحتها، لأنني طلقتها منذ سنتين غيابياً، ولم أكن أسعى وراءها، وأنا خاطب وأحب خطيبتي جداً، وكانت تعلم أنني ذاهب للتصوير مع سمية».

وأضاف أنّه أخطأ في إثارة المشاكل معها، موضحاً: «حركت فتيل المشاكل، لأنني أتعامل مع السوشيل ميديا بشكل عشوائي، وكنت أنزل على صفحتي الأشياء التي ينشرها المتابعون كنوع من التقدير لهم، ودون أن أنتبه، ووسط الزحام، نزلت صورة فيها كلام لا يصح ولا أرضى أن يقوله أي أحد وأعدت نشره، فحدثت المشاكل التي ظهرت فيما بعد، ولكن عندما ذهبت إلى التصوير لم يحدث أي مشكلة بل ضحكنا معاً، والتقطنا صوراً تذكارية».

المصرى اليوم

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