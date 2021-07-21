أخبار عاجلة

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية -
المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا" -
"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة -
بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك -
"أمانة مكة" تكشف تفاصيل جديدة حول خلط "المنفوش" بزيت السيارات -
«زي النهارده».. وفاة مخترع الهاتف جراهام بل 2 أغسطس 1922 -
خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك -
ضبط 538 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة بأسوان -
تنفيذ 560 حكما قضائيا في حملة بأسوان -
رفع 9216 طن مخلفات بنطاق 4 أحياء بالجيزة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

التخطيط : تعزيز تقدم وأدائها في الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة

Print
التخطيط : تعزيز تقدم مصر وأدائها في الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة التخطيط : تعزيز تقدم وأدائها في الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة توعية حول "أهداف التنمية المستدامة"، وذلك في إطار سلسلة الجلسات التوعوية التي يقدمها المعهد إلكترونيًا في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى دور المعهد في التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز تقدم وأدائها فيما يتعلق بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وذلك في إطار الأجندة الإصلاحية الطموحة التي وضعتها مصر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو والتنمية، وفي ضوء ارشادات رؤية مصر 2030، فضلًا عن دعم طموحاتها الرئيسية في التنمية الاقتصادية والبشرية لتنفيذ الإصلاح بنجاح في كل من الأبعاد الثلاثة ذات الأولوية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وأوضحت شريف أن جلسة التوعية التي عقدها المعهد حول أهداف التنمية المستدامة تضمنت عرض تطور مفهوم التنمية المستدامة بحيث أصبح يشمل الاهتمام بالبعد البيئي بجانب البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعي، إلى جانب أبرز مزايا الأهداف الإنمائية للألفية وأوجه قصورها، موضحة أن من هذه المزايا التركيز على الدول النامية والفقيرة، وحشد مزيد من الدعم الدولي لمساعدة تلك الدول، ومن أوجه القصور ضعف مشاركة أصحاب المصلحة، ونقص شمول وتكاملية الأهداف الإنمائية للألفية إلى جانب إغفال الأهداف الإنمائية للألفية العديد من القضايا المهمة مثل التصنيع، الطاقة، الإنتاج المستدام، المخاطر الطبيعية، الحوكمة وغيرها.

واستعرضت الجلسة إطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في إطار نهج تشاركي في إعداد الاستراتيجية وتحديثها من جانب والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة الشباب والأكاديميين.
قدم جلسة التوعية الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومى؛ ومدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأستاذة/ رضوى محسن، نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناولت الجلسة عدة موضوعات تمثلت في مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الأساسية، وأهداف التنمية المستدامة، وضع مصر فى "تقرير التنمية المستدامة 2021، وتوضيح ماهية رؤية مصر 2030، وأهميتها ومحاورها وأسباب تحديثها، كما استعرضت الجلسة التطورات العالمية والإقليمية المحلية وعلاقتها برؤية مصر 2030.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في مصر

الصحة تكشف عن الموعد المحتمل لـ «الموجة 4» لكورونا في مصر

مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج

مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج

مصر وألمانيا .. لاعب ألماني يغادر طوكيو

مصر وألمانيا .. لاعب ألماني يغادر طوكيو

«زي النهارده».. وفاة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة 2 أغسطس 1849

«زي النهارده».. وفاة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة 2 أغسطس 1849