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ضبط 9573 مخالفًا لارتداء الكمامة و705 مخالفات لقرارات الغلق

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ضبط 9573 مخالفًا لارتداء الكمامة و705 مخالفات لقرارات الغلق ضبط 9573 مخالفًا لارتداء الكمامة و705 مخالفات لقرارات الغلق

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار ، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9573 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9542 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 31 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 705 مخالفات للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 222 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1469 أرجيلة.

المصرى اليوم

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