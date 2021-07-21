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آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة تباشر أعمال التنظيف لمشعر مزدلفة

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بمشاركة نحو 2167 فرداً تدعمهم 912 معدة مختلفة للتخلص من النفايات

آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة تباشر أعمال التنظيف لمشعر مزدلفة

باشرت آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية لتنظيف مشعر مزدلفة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، بعد أن غادرها حجاج بيت الله الحرام متجهين لرمي الجمرات بمشعر منى، حيث تم تنفيذ خطة تنظيف المشعر بدءاً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك عبر توزيع الأمانة عشرات الفرق الميدانية الخاصة بأعمال النظافة في مشعر مزدلفة.

وخصصت الإدارة العامة للنظافة عدداً من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الأعمال، حيث تضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وإزالة المخلّفات وتفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية وحاويات النفايات الموزعة وتفكيك عدد من المخيمات المؤقتة، وسط تواجد كبير لعناصر فِرق الأمانة وآليات النظافة.

يشارك في حملة تنظيف المشاعر المقدسة خلال موسم الحج نحو 2167 فرداً من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم 912 معدة مختلفة للتخلص من النفايات، موزعين على المشاعر ويتم العمل على مدار 24 ساعة خلال فترة تواجد الحجيج في مناطق المشاعر المختلفة.

آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة تباشر أعمال التنظيف لمشعر مزدلفة

آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة تباشر أعمال التنظيف لمشعر مزدلفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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