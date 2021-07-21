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الطريق إلى طوكيو .. بسنت حميدة أسرع عداءة مصرية

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الطريق إلى طوكيو .. بسنت حميدة أسرع عداءة مصرية الطريق إلى طوكيو .. بسنت حميدة أسرع عداءة مصرية

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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتسلط «المصري اليوم» الضوء على أبطال المؤهلين للأولمبياد، والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية في الفترة من 23 من شهر يوليو الحالي حتى 8 أغسطس المقبل.

ويشارك في طوكيو 2020 عدد من الرياضيين المميزين، ونستعرض اليوم قصة البطلة بسنت حميدة، لاعبة الوطني لألعاب القوى. ولدت بسنت في سبتمبر 1996، ومارست العاب القوى وتميزت في العدو، وسرعان مانضمت للمنتخب الوطني، وحصدت الميدالية الفضية في أول تجربة دولية لها عام 2013 في بطولة الشباب العربية بالقاهرة.

ومؤخرًا نجحت حميدة، في تحقيق رقم قياسي جديد في سباقي 100 و200 متر عدو ببطولة التشيك الدولية، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، وتوجت بسنت بذهبيتي السباقين لتتأهل للمشاركة في بطولة العالم 2022.

وكانت بسنت حميدة قد حجزت تذكرتها إلى أولمبياد طوكيو 2020، في سباق 200 م عدو ضمن منافسات البطولة التأهيلية والتي أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي.

واستطاعت بسنت ديسمبر الماضي، الدخول ضمن قائمة أفضل خمس لاعبات في إفريقيا في منافسات سباق 200 م عدو كما حققت بسنت المركز الثالث فى مسابقة 100 عدو وذلك في إعلان الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى لأفضل اللاعبات في عام 2020. ونأمل أن تلحق حميدة بالسباق الأولمبي بعد الانتهاء من التأهيل نتيجة إصابتها في العضلة الخلفية.

المصرى اليوم

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