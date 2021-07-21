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تعرف على المدينة التى ستستضيف أولمبياد 2032

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تعرف على المدينة التى ستستضيف أولمبياد 2032 تعرف على المدينة التى ستستضيف أولمبياد 2032

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اعتمد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، فوز مدينة برزبين الأسترالية لاستضافة أولمبياد 2032 الصيفي.

وستصبح برزبين، التي احتشد سكانها أمام شاشات عملاقة لمشاهدة الإعلان، ثالث مدينة أسترالية تستضيف الألعاب بعد ملبورن في 1956 وسيدني عام 2000.

ويعني الاختيار أن أستراليا أصبحت ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تستضيف الألعاب الأولمبية في 3 مدن مختلفة.

واختيرت عاصمة ولاية كوينزلاند "المدينة المضيفة المفضلة" في فبراير الماضي ونالت دعم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية الشهر الماضي.

وأبدت العديد من المدن والدول رغبتها في استضافة أولمبياد 2032 ومن بينها إندونيسيا وبودابست والصين والدوحة ومنطقة وادي الرور في ألمانيا.

لكن برزبين تفوقت على المنافسين المحتملين بفضل نظام جديد اتبعته اللجنة الأولمبية الدولية ويهدف إلى تجنب وضع المدن المرشحة في مواجهة بعضها بعضا.

وتلقى عرض برزبين إشادات متكررة من اللجنة الأولمبية الدولية على النسبة العالية من المنشآت القائمة بالفعل، ودعم كل مستويات والقطاع الخاص، والخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى والطقس الجيد.

واستضافت جولد كوست في ولاية كوينزلاند ألعاب الكومنولث 2018.

وتستضيف طوكيو هذا الأسبوع أولمبياد 2020 المؤجل فيما تنظم باريس أولمبياد 2024 واختيرت لوس أنجلوس لاستضافة نسخة 2028.

المصرى اليوم

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