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شريف إكرامي يدعم لاعبي الأولمبي قبل مواجهة إسبانيا

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شريف إكرامي يدعم لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة إسبانيا شريف إكرامي يدعم لاعبي الأولمبي قبل مواجهة إسبانيا

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حرص شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على دعم لاعبي الأولمبي قبل مواجهة إسبانيا، في أولمبياد طوكيو.

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع إسبانيا، في التاسعة والنصف من صباح غدًا الخميس، في افتتاح مبارياته بأولمبياد طوكيو.

وكتب شريف إكرامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "كل الدعم والمساندة لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم وجهازه الفني في اولمبياد طوكيو، أثق تماماً في رجالنا أبطال قارة افريقيا وقدرتهم علي تشريف أمام العالم، بالتوفيق والنجاح يا أبطال".

المصرى اليوم

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