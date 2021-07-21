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«قلبي أنضف من قلبك اللي كله سواد».. سالي عبدالسلام ترد على انتقادات مشاهد دار الأيتام

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«قلبي أنضف من قلبك اللي كله سواد».. سالي عبدالسلام ترد على انتقادات مشاهد دار الأيتام «قلبي أنضف من قلبك اللي كله سواد».. سالي عبدالسلام ترد على انتقادات مشاهد دار الأيتام

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تعرضت الإعلامية سالي عبدالسلام إلى المضايقات من إحدى المتابعات، بسبب مشاركتها بمقطع مع الأطفال من دار للأيتام وترحب بهم مُعبرة عن اشتياقها إليهم.

وقالت المُتابعة لها، مُعلقة على مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «خلاص إنتي طيبة وملاك جدًا، بس مش محتاجه تجيبي كاميرا ومصوريين وتسألي الأطفال إنتي وحشتيهم ولا لأ عشان تقولي أنك بتروحيلهم كتير».

وتابعت: «حرام عليكي تدخلي أطفال ظروفهم صعبة معاكي عشان التريند اللي بيروح يساعد حد مابيصورهوش»، لترد عليها الإعلامية قائلة: «مفيش حد ملاك بس أكيد أنا قلبي أنضف من قلبك اللي كله سواد وحقد، الأطفال كلهم عندي على الفيسبوك وعاملة منشن للجمعية».

واستكملت رسالتها الموجهة لتلك المُتابعة: «راجعي نفسك هما بيفرحوا بكلامكم وبيستنوني أنزلهم الصور والفيديوهات.. ببقى قدوة وبفكر الناس بيهم بدل ما أنزل صوري أو سفر واستخدم السوشيال ميديا في الخير.. مش همسح الكومنت وهسيبه عشان تكوني عبرة وهعملك بلوك بعد ما تشوفيه».

وكانت «عبدالسلام» شاركت بفيديو من دار للأيتام، وعلّقت: «أنا عيدي معاكم وبيكم يا حبايب قلبي، أخواتى والله وأحن عليا من أهلي، دار أيتام جمعية سنين وقلبي أتعلق بيكم حياتي من غيركم مالهاش طعم زوروهم وفرحوهم والله بيفرحوا أوي أنتوا اللي محتاجينهم والله.. لعلها المنجية».

المصرى اليوم

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