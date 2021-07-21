أخبار عاجلة

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية -
المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا" -
"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة -
بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك -
"أمانة مكة" تكشف تفاصيل جديدة حول خلط "المنفوش" بزيت السيارات -
«زي النهارده».. وفاة مخترع الهاتف جراهام بل 2 أغسطس 1922 -
خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك -
ضبط 538 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة بأسوان -
تنفيذ 560 حكما قضائيا في حملة بأسوان -
رفع 9216 طن مخلفات بنطاق 4 أحياء بالجيزة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

التخطيط : إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

Print
التخطيط : إطلاق مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي التخطيط : إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط بيوم أفريقيا السنوي والمنعقد علي هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال كمالي أن الفترة من عام ٢٠١٨ حتي الآن شهدت العديد من التطورات والتي بلغت ذورتها بجائحة كورونا، موضحًا أن التقرير الطوعي الثالث لمصر يضم العديد من التحديات والرسائل، مشيرًا إلى أن المصرية كانت استباقية منذ ظهور جائحة كوفيد ١٩، حيث اتخذت عددًا من السياسات التي تركزت حول ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في الحماية، والتخفيف من شدة الجائحة، والمرونة.
كما أشار كمالي إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية توطين التنمية المستدامة والتي تمثل مفتاحًا للتعامل بفعالية مع الفجوات التنموبة في محافظات مصر، وذلك من خلال توفير التمويل والتدابير اللازمة لتحسين القدرة التنافسية المحلية.
وأشار كمالي إلى الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030 والتي تمثل النسخة الوطنية لأجندة 2030، موضحًا أن أحد أهم أسباب التحديث هو الاتساق بشكل أفضل مع أجندتي 2030 وأفريقيا 2063، مع أخذ التحديات المستجدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في الاعتبار.
وأوضح كمالي أن التقرير الوطنى الطوعى لمصر لعام 2021، تضمن التدابير المتخذة للتعامل مع التحديات التي تم تحديدها في تقرير 2018، والتي تضمنت البيانات والتمويل والحوكمة والزيادة السكانية، متابعًا أن تقرير العام الحالي تضمن عددًا من التحديات الأخري والتي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومنها الفجوة الرقمية، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذا التحديات البيئية متعددة الأوجه كتغير المناخ وتدهور الأراضي وندرة المياه.
كما أكد كمالي أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، خاصة في الخدمات الحكومية، متابعًا أن تكنولوجيا المعلومات قد تسهم في تحسين الحوكمة وكذا خدمات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية من خلال استهداف الفقر وتحسين نظام الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر فقرًا.
وشدد كمالي على أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء علي المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي كذلك، مؤكدًا ضرورة أن يعمل شركاء التنمية كافة، في مناخ من السلام والتعاون من أجل تحقيق رؤية وأجندة 2030 وعدم ترك أحد خلف الركب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج

مصرع طفلين في حادثين متفرقين بسوهاج

مصر وألمانيا .. لاعب ألماني يغادر طوكيو

مصر وألمانيا .. لاعب ألماني يغادر طوكيو

«زي النهارده».. وفاة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة 2 أغسطس 1849

«زي النهارده».. وفاة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة 2 أغسطس 1849

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب