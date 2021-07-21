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10 آلاف ذبيحة استقبلتها مسالخ أمانة جدة في أول أيام العيد

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خصصت مسلخاً نسائياً وقسماً خاصاً لذوي الاحتياجات الخاصة

10 آلاف ذبيحة استقبلتها مسالخ أمانة جدة في أول أيام العيد

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة، أمس الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك عشرة آلاف ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ بإشراف الأمانة ضمن إجراءات رقابية استثنائية لضمان تأمين سلامة سلاسل الإمداد، والامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مدير إدارة المسالخ رائد المطيري أن مسلخ جدة الرئيس استقبل (5667) أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام (3130) أضحية، كما تم ذبح (1203) أضاحي في مسلخ السبيل.

وأضاف المطيري أنه جرى إصدار تصاريح لـ(64) موقعاً للذبح عبر خدمة طلبات التصاريح المؤقتة خلال أيام عيد الأضحى داخل المطابخ المرخصة بعد استكمال الطلبات والاشتراطات اللازمة بهدف تقليل الازدحام إلى جانب خدمة اختيار الذبائح واستلامها عبر التطبيقات الذكية المعتمدة في الأمانة لمشغلي المسالخ.
فيما شهدت المسالخ في أول أيام العيد سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين وفق خطة شاملة وضعتها الإدارة بمساندة ودعم بلديات وإدارات الأمانة، حيث جرى تهيئة مواقع الانتظار للزبائن وعمل التجهيزات اللازمة واعتماد مسارات تنظيمية، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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