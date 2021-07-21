ضبط 15 طن دقيق يشتبه في عدم صلاحيته في حملة تموينيه بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين مخزنا للسلع الغذائية دون ترخيص خلال حملة مكبرة للاطمئنان على بيع السلع للمواطنين وصلاحيتها تبين المخزن به 15 طن دقيق فاخر معبأ ودون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وضبط طن سكر وكمية من ذيت الطعام داخل محل بدال تموينى قام بتجميعها لبيعها في السوق السوداء وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد بقيام حملة تموينية لضبط الأسواق أسفرت عن ضبط مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص به 15،5 طن دقيق فاخر معبأ داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ويشكل خطر على الصحة العامة لبيعه بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط المدير المسؤول عن محل بدال تموينى بحوزته 1،75 طن سكر تموينى و552 عبوة زيت تموينى مخصص ربطا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء.