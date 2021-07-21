أحمد عز وكريم عبد العزيز يعيدان شباك التذاكر للملايين: 24 مليونا إيرادات الأسبوع الماضي

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأسبوع الماضي، انتعاشة كبيرة وحققت 24 مليون جنيه و628 ألف جنيه. وتصدر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 12 مليونا و388 ألف جنيه في أول أسبوع عرض.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 7 ملايين 139 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى ليحقق إجمالي 18 مليونا و771 ألف جنيه في أسبوعين. ثم فيلم «مش أنا» محققاً 4 ملايين و958 آلف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته. ويشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق ليحقق إجمالي 30 مليون جنيه في 4 أسابيع.



وجاء في المركز الرابع فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 95 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالي إيراداته إلى 18 مليونا و668 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض. وحقق فيلم «ماما حامل» في خامس أسابيع عرضه 19 ألف جنيه، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالي إيراداته إلى 4 ملايين و396 ألف جنيه.

وجنى فيلم «ديدو» 26 ألف جنيه، بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالي 14 مليونا و269 ألف جنيه، في 8 أسابيع.