« بيطري الشرقية »: ذبح 596 أضحية بالمجان في أول أيام العيد

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قال اللواء دكتور إبراهيم متولي، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إنه تم ذبح ٥٩٦ أضحية بالمجان خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، داخل مجازر المحافظة والبالغ عددها ١٧ مجزراً، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة وتدعيم خطوط الصرف الصحى والمياه، وكذلك التأكد من صيانة الأختام وتوفير المادة السرية وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين وبالانكات ومطهرات.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية التشديد على مديرى الإدارات بالمرور الدورى على المجازر، للتأكد من استعدادها لاستقبال مذبوحات الأهالى وتوفير كافة الإمكانيات لاستمرار العمل داخل المجزر مع أول ضوء حتى الانتهاء من جميع المذبوحات لاستقبال الأضاحى وأعمال الذبح مجاناً طبقا لتوجيهات محافظ الإقليم، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وذكر أنه بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر ورؤساء أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة وشوادر بيع اللحوم بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة، للتأكد من سلامتها وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح خارجها وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين.