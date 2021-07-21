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كورونا خارج التوقعات .. الصحة العالمية : سلالة جديدة أكثر خطورة من «دلتا»

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كورونا خارج التوقعات .. الصحة العالمية : سلالة جديدة أكثر خطورة من «دلتا» كورونا خارج التوقعات .. الصحة العالمية : سلالة جديدة أكثر خطورة من «دلتا»

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم، وستصبح أكثر خطورة من متغير «دلتا». وأكد في الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية: «كلما اتسع انتشار فيروس كورونا، ستظهر متغيرات أكثر مع احتمال أن تصبح أكثر خطورة من متغير دلتا الذي يسبب الكثير من الضرر الآن. وكلما زاد عدد المتغيرات، زاد احتمال أن يكون أحدهم قادرًا على تفادي اللقاحات وإعادتنا إلى البداية».

خلال خطابه، أعلن جيبريسوس أيضًا عن الهدف الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة «كوفيد -19»، حيث إنه بحلول سبتمبر 2022، سيتم تطعيم 70% من السكان في العالم. وفي رأيه، يمكن السيطرة على الوباء، ولكن من أجل إنهاء المشكلة، سنكون هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات.

تحدثت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالفعل عن مخاطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، والتي ستصبح أكثر خطورة وعدوى، وستكون السيطرة عليها أكثر صعوبة من الآن. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الوباء لم ينته بعد. وأدرجت منظمة الصحة العالمية 4 سلالات من فيروس كورونا على أنها «مثيرة للقلق»: ألفا (بريطاني) وبيتا (جنوب إفريقي) وجاما (برازيلي) ودلتا (هندي). هذا الأخير، وفقًا للخبراء، ينتشر بضعف السرعة مقارنةً بإصدار ووهان الأولي. في الوقت نفسه، حذرت المنظمة، أن العامل الممرض يستمر في التحور.

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