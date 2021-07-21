أخبار عاجلة

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية -
المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا" -
"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة -
بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك -
"أمانة مكة" تكشف تفاصيل جديدة حول خلط "المنفوش" بزيت السيارات -
«زي النهارده».. وفاة مخترع الهاتف جراهام بل 2 أغسطس 1922 -
خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك -
ضبط 538 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة بأسوان -
تنفيذ 560 حكما قضائيا في حملة بأسوان -
رفع 9216 طن مخلفات بنطاق 4 أحياء بالجيزة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية

Print
قالوا: الدقة واتباع إرشادات الوقاية من كورونا كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام

من الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية

رصدت عدسة "سبق" من داخل منشأة الجمرات قبل قليل، توافد عدد من ضيوف الرحمن لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية.

وأظهرت الصور وجود ملصقات التباعد الجسدي أثناء رمي الجمرات، بما يحقق سلامة الحجيج أثناء الرمي؛ وفقًا للبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأخذت "سبق" انطباع عدد من الحجاج أثناء رميهم الجمرات الثلاث؛ لافتين إلى أن دقة التنظيم واتباع إرشادات الوقاية من الفيروس، كانت السمة الأبرز خلال موسم هذا العام الاستثنائي؛ بالإضافة إلى حرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم.

من الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية

من الجمرات.. حجاج يعبّرون عن مشاعرهم وما شاهدوه من خدمات: تنظيم ووقاية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية

المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا"

المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا"

"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة

"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك

بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك