أخبار عاجلة

البرازيلي "جوستافو" يقود الأخضر السعودي للكرة الشاطئية -
المغرب يشدد الإجراءات للسيطرة على تفشي "كورونا" -
"الحج" تناقش إجراءات تسهيل قدوم المعتمرين من خارج المملكة -
بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تشهدها الداير بني مالك -
"أمانة مكة" تكشف تفاصيل جديدة حول خلط "المنفوش" بزيت السيارات -
«زي النهارده».. وفاة مخترع الهاتف جراهام بل 2 أغسطس 1922 -
خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك -
ضبط 538 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة بأسوان -
تنفيذ 560 حكما قضائيا في حملة بأسوان -
رفع 9216 طن مخلفات بنطاق 4 أحياء بالجيزة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس مدينة كفر شكر يتابع فحص تقارير السلامة لمعديات النيل

Print
رئيس مدينة كفر شكر يتابع فحص تقارير السلامة لمعديات النيل رئيس مدينة كفر شكر يتابع فحص تقارير السلامة لمعديات النيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة كفر شكر، صباح اليوم، معديات النيل بالمدينة وفحص تراخيصها وتقارير السلامة للتأكد من صلاحيتها لنقل المواطنين والملاحة النهرية. وقال إنه تفقد مركبة الملاحة النهرية خلف ديوان مركز الشرطة للتأكد من إجراءات التراخيص واشتراطات الأمان والسلامة لراحة المواطنين.

وتفقد رئيس المدينة مستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة العمل به، وقرر إحالة طبيبين إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بدون سبب كما تابع المركز الطبى بالمدينة للاطمئنان على توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، كما تم المرور على المجزر الآلي بالمدينة لمتابعة ذبح الأضاحى بالمجان ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فى السياق نفسه، تفقد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، مستشفى شبين القناطر المركزي لمتابعة انتظام سير العمل خلال أيام عيد الأضحى، وقرر إحالة مسؤولي الأمن والنظافة بالمستشفى إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهم، وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى درجات مكافحة العدوى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة مخترع الهاتف جراهام بل 2 أغسطس 1922

«زي النهارده».. وفاة مخترع الهاتف جراهام بل 2 أغسطس 1922

خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك

خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك

ضبط 538 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة بأسوان

ضبط 538 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة بأسوان

تنفيذ 560 حكما قضائيا في حملة بأسوان

تنفيذ 560 حكما قضائيا في حملة بأسوان