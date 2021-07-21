رئيس مدينة كفر شكر يتابع فحص تقارير السلامة لمعديات النيل

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تابع الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة كفر شكر، صباح اليوم، معديات النيل بالمدينة وفحص تراخيصها وتقارير السلامة للتأكد من صلاحيتها لنقل المواطنين والملاحة النهرية. وقال إنه تفقد مركبة الملاحة النهرية خلف ديوان مركز الشرطة للتأكد من إجراءات التراخيص واشتراطات الأمان والسلامة لراحة المواطنين.

وتفقد رئيس المدينة مستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة العمل به، وقرر إحالة طبيبين إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بدون سبب كما تابع المركز الطبى بالمدينة للاطمئنان على توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، كما تم المرور على المجزر الآلي بالمدينة لمتابعة ذبح الأضاحى بالمجان ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فى السياق نفسه، تفقد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، مستشفى شبين القناطر المركزي لمتابعة انتظام سير العمل خلال أيام عيد الأضحى، وقرر إحالة مسؤولي الأمن والنظافة بالمستشفى إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء عملهم، وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى درجات مكافحة العدوى.