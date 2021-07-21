مكة.. مصادرة 14 رأساً من الأغنام ومصادرة وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة

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ضمن الحملات الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لمتابعة أعمال الذبح

صادرت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية 14 رأساً من الأغنام، خلال حملة ميدانية في نطاق البلدية بمشاركة إدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضحت بلدية العمرة أن الفرق الرقابية رصدت خلال الحملة حظيرة مواشٍ مخالفة تم إزالتها فوراً ومصادرة 14 رأساً من الأغنام المتنوعة، تم تسليمها لمندوب إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم، إضافة إلى إتلاف كمية من لحوم الأغنام المجمدة بسبب نقلها بطرق غير صحيحة.

من جهةٍ أخرى ضبطت بلدية الشوقية الفرعية خلال جولاتها الميدانية لمتابعة أعمال الذبح في المطابخ، ما يقارب من نصف طنٍ من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، وتم إتلافها على الفور وإعداد محضر بذلك.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمتهاونين حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الإصحاح البيئي، ودعت الجميع للتعاون معها والابلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.