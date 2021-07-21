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واصل الانخفاض.. فى وعالميا صباح اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

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واصل الانخفاض.. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 واصل الانخفاض.. فى وعالميا صباح اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

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استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء، 21 يوليو 2021، عند الأسعار المنخفضة التي حققتها أمس الثلاثاء، استجابة للتراجع في سعر الذهب عالميًا، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق ركودا وعزوف من المواطنين عن الشراء.

وشهد الذهب خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط، بسبب المخاوف من انتشار المتحور «دلتا» على مستوى العالم، وارتفاع مؤشر الدولار عالميًا .

وأعلنت شعبة الذهب في ، صباح اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 679 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6328 جنيهًا.

وشهد سعر الذهب في البورصة العالمية انخفاضًا كبيرا صباح اليوم الأربعاء، رغم تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» بسبب ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.09% مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.06%، كما انخفضت أسعار الذهب عالميا، في التعاملات الفورية بنسبة 0.08% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاربعاء 795.73 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،804.80 $ .

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المصرى اليوم

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