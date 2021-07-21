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تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة و bein sport 7

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تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة و bein sport 7 تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة و bein sport 7

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تزايد البحث عن مجموعة قنوات بين سبورت وخصوصًا قناة بين سبورت المفتوحة bein sport وكذلك قناة bein sport 7 وخصوصًا مع اقتراب مباراة مع اقتراب أولمبياد طوكيو 2021، والتى تبدأ الخميس 22 يوليو 2021، وارتفع البحث على موقع جوجل عن قنوات بين سبوت خصوصًا مع اعلان إدارة مجموعة قنوات بين سبورت إذاعة مباراة وأسبانيا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت 7 المشفرة على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

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