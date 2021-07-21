تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة و bein sport 7

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد البحث عن مجموعة قنوات بين سبورت وخصوصًا قناة بين سبورت المفتوحة bein sport وكذلك قناة bein sport 7 وخصوصًا مع اقتراب مباراة مع اقتراب أولمبياد طوكيو 2021، والتى تبدأ الخميس 22 يوليو 2021، وارتفع البحث على موقع جوجل عن قنوات بين سبوت خصوصًا مع اعلان إدارة مجموعة قنوات بين سبورت إذاعة مباراة مصر وأسبانيا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات :

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بين سبورت 7 المشفرة على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11623

معدل الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

اقرأ أيضًا:

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية وقناة مكسبي العامة المفتوحة

تردد قنوات mbc.. إم بي سي مصر وmbc2

تردد قنوات الأطفال 2021.. بطوط وتنه ورنه وزي ألوان وميكي وطيور الجنة

مجموعة قنوات سي بي سي.. تردد قناة CBC العامة ودراما وسفرة واكسترا

تعرَّف على تردد قناة لبيك اللهم لبيك وضبط قناتي تكبيرات العيد والحج 2021

تردد قناة dmc وقناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات

