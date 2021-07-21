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كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية برئاسة محمد سعدالله، وكيل الوزارة، وأجهزة المديرية الرقابية والمتابعة نشاطها خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وتم تسيير حملات على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية لضبط المنظومة والتصدى لجشع التجار خلال العيد.

وقال «سعدالله»، إن الحملات التي شنتها الإدارات التموينية قامت برصد مخالفات شملت تحرير ٨ محاضر توقف دون إذن لمخابز بلدية مخالفة، ومحضرين إنتاج خبز ناقص الوزن لمخبزين بلدى مخالفين، فيما لم يتم رصد أي مشاكل في إنتاج أو بيع رغيف الخبز للمواطنين وكذلك توافر أسطوانات البوتاجاز ولا يوجد أي مشاكل بالنسبة لمحطات تموين السيارات وتواصل المنافذ التموينية صرف المقررات التموينية للمواطنين وتوافر اللحوم والسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح وكيل الوزارة، بدء اليوم الثانى تستأنف الحملات المرور على الأنشطة التموينية المختلفة لتلبية متطلبات المواطنين أثناء أيام عيد الأضحى، وتواصل غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية أعمالها، بمرور جميع المفتشين ورؤساء الرقابة ومديرى الإدارات في جولات على الأنشطة التموينية لمتابعة أعمال المخابز البلدية وانتاج الخبز البلدى وكذلك متابعة محطات تموين السيارات ومتابعة مستودعات البوتاجاز وكذلك الأسواق.

نشاط "تموين الإسكندرية" فى أول أيام العيد: توقف 8 مخابز بلدية دون إذن وتحرير 10 محاضر مخالفة

نشاط "تموين الإسكندرية" فى أول أيام العيد: توقف 8 مخابز بلدية دون إذن وتحرير 10 محاضر مخالفة

نشاط "تموين الإسكندرية" فى أول أيام العيد: توقف 8 مخابز بلدية دون إذن وتحرير 10 محاضر مخالفة

نشاط "تموين الإسكندرية" فى أول أيام العيد: توقف 8 مخابز بلدية دون إذن وتحرير 10 محاضر مخالفة

نشاط "تموين الإسكندرية" فى أول أيام العيد: توقف 8 مخابز بلدية دون إذن وتحرير 10 محاضر مخالفة

نشاط "تموين الإسكندرية" فى أول أيام العيد: توقف 8 مخابز بلدية دون إذن وتحرير 10 محاضر مخالفة

نشاط "تموين الإسكندرية" فى أول أيام العيد: توقف 8 مخابز بلدية دون إذن وتحرير 10 محاضر مخالفة