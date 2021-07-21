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زيادة مفاجأة في المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع

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زيادة مفاجأة في المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع زيادة مفاجأة في المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع
برنت انخفض بحوالي 0.4% إلى 69 دولاراً بعد صعوده أمس

زيادة مفاجأة في المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع

تراجعت النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، بينما يزن المستثمرون تأثير الانتشار السريع لمتغير دلتا من على الطلب.

وانخفض خام برنت بحوالي 0.4% إلى 69 دولاراً، مستأنفاً التراجع بعد صعوده يوم أمس الثلاثاء، في وقت أبلغ معهد البترول الأميركي عن زيادة قدرها 806 آلاف برميل في مخزونات الخام الأميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وستكون هذه الزيادة الأولى منذ مايو، إذا تم تأكيد ذلك من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لكن قبل هذا الإصدار الرسمي، أظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن مراقبي السوق يتوقعون انخفاضاً آخر.

وجاءت خسائر النفط الخام اليوم الأربعاء بحسب رويترز، وسط ضعف واسع النطاق عبر السلع، مع تراجع البنزين والنحاس وخام الحديد أيضاً. وقد ارتفع الدولار، مما قلل من جاذبية المواد الخام المسعرة بالعملة الأميركية.

وتراجع النفط الخام منذ أن سجل أعلى مستوى له منذ 2014 في وقت سابق من هذا الشهر، مع تفشي متغير دلتا في أجزاء من آسيا وأيضاً الولايات المتحدة وأوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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