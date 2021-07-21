توزيع لحوم الأضاحي علي 1500 أسرة من المستحقين بشمال سيناء

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قامت فرع جمعية«رسالة نور على نور» بشمال سيناء، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، بتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بالمحافظة.

وأكد موسى رويشد، مسؤول الجمعية في شمال سيناء، على توزيع لحوم 7 عجول على عدد 1500 أسرة من الأسر الأكثر استحقاقًا والمنقولين من مدينتي رفح والشيخ زويد، والمقيمين في تجمعات مدينة العريش.

أضاف رويشد،أن توزيع لحوم الأضاحي تحت أشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبحضور سعدية محمود، مدير عام المديرية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.