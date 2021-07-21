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ارتفاع مفاجئ .. في الإمارات الأربعاء 21 يوليو 2021

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ارتفاع مفاجئ .. سعر الذهب في الإمارات الأربعاء 21 يوليو 2021 ارتفاع مفاجئ .. في الإمارات الأربعاء 21 يوليو 2021

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شهد في الامارات، مستهل تعاملات الاربعاء 21 يوليو 2021، ارتفاع مفاجئ وسجل سعر الذهب عيار 24 في الامارات سعر 214.23 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

214.23 درهم

$58.32

سعر الذهب عيار 22

196.38 درهم

$53.46

اسعار الذهب عيار 21

187.45 درهم

$51.04

اسعار الذهب عيار 18

160.67 درهم

$43.74

سعر الذهب عيار 14

124.97 درهم

$34.02

سعر الذهب عيار 12

107.11 درهم

$29.16

اسعار أوقية الذهب

6،662 درهم

$1،814

اسعار جنيه الذهب

1،500 درهم

$408.28

اسعار كيلو الذهب

214،227 درهم

$58،325

المصرى اليوم

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