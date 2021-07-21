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عيار 24 بـ22.46 ريال .. في عمان الأربعاء 21 يوليو 2021

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عيار 24 بـ22.46 ريال .. سعر الذهب في عمان الأربعاء 21 يوليو 2021 عيار 24 بـ22.46 ريال .. في عمان الأربعاء 21 يوليو 2021

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شهد في عمان مستهل التعاملات الاربعاء 21 يوليو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 22.46 ريال عمانى.

وسجل سعر الذهب الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 13.10 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

22.46 ريال

$58.32

سعر الذهب عيار 22

20.59 ريال

$53.46

اسعار الذهب عيار 21

19.65 ريال

$51.04

اسعار الذهب عيار 18

16.84 ريال

$43.74

سعر الذهب عيار 14

13.10 ريال

$34.02

سعر الذهب عيار 12

11.23 ريال

$29.16

اسعار أوقية الذهب

698.42 ريال

$1،814

اسعار جنيه الذهب

157.21 ريال

$408.28

اسعار كيلو الذهب

22،457 ريال

$58،325

المصرى اليوم

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