استمرار صرف تعويضات الحرب على الإرهاب لمواطني شمال سيناء

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي استمرار صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المضارين بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة.

وطمأن المحافظ أبناء المحافظة بأنه لن يضار أحد فى التعويضات المقررة جراء الحرب على الارهاب ، حيث تنتظم آلية عمل اللجان للحصر والصرف للمواطنين المضارين سواء للأراضى الزراعية أو للمبانى

وأشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 332 مليون جنيه بمديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار التي أضيرت، ومبلغ 58 مليون جنيه بمجلس مدينة العريش، ومبلغ 50 مليون جنيه في مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيه في مجلس مدينة رفح للصرف منها للمواطنين المضارين بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.