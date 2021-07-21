«بيطري الإسكندرية»: ذبح 743 رأس بالمجان للمواطنين بأول أيام العيد

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قال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن مجازر المحافظة الحكومية قامت بذبح 743 ذبيحة بالمجان للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بناءا على قرار المحافظ في هذا الشأن.

وأوضح أن إجمالي مذبوحات المجازر خلال الـ١٠ ايام السابقه حتي وقفه عيد الاضحي، بلغت ٢١٧٢٠ ذبيحه، مشيرا إلى أن أعداد المذبوحات في مجازر الإسكندرية هذا العام تعتبر هي أكبر أعداد مذبوحات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك يرجع إلى قرار المحافظ رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢١.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أنهت خطة العمل لتطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة وأماكن الذبح خلال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت الفرق التابعة لإدارة مكافحات ناقلات الأمراض بتطهير تلك الأماكن بهدف مكافحة البعوض والذباب والقوارض بها ومنع انتشارها وتكاثرها.

وأوضح «السقعان»، أنه تم تطهير قلعة قايتباى وميدان المساجد بمنطقة بحرى، كما تم تطهير حدائق الشلالات وميدان محطة مصر بما يتصل به من شوارع وحواري وأزقة، وستقوم الفرق في الأيام التالية بتطهير حدائق المنشية ومنطقة جرين بلازا حدائق المعمورة والمنتزة وانطونيادس والنزهة وعمود السوارى وعدد من المنتزهات والأماكن المفتوحة، كما تم تطهير المجزر الآلى بزاوية عبدالقادر والسلخانة بأبى قير، لافتا إلى أنه يتم رش تلك الأماكن وخاصة المياه الراكدة وتجمعات القمامة بمبيدات صحية آمنة على الإنسان.

"بيطرى الاسكندرية": ذبح 743 رأس بالمجان للمواطنين بأول أيام العيد .. وحصيلة أيام ذى الحجة تصل لـ 21.7 ألف رأس

"بيطرى الاسكندرية": ذبح 743 رأس بالمجان للمواطنين بأول أيام العيد .. وحصيلة أيام ذى الحجة تصل لـ 21.7 ألف رأس

"بيطرى الاسكندرية": ذبح 743 رأس بالمجان للمواطنين بأول أيام العيد .. وحصيلة أيام ذى الحجة تصل لـ 21.7 ألف رأس

"بيطرى الاسكندرية": ذبح 743 رأس بالمجان للمواطنين بأول أيام العيد .. وحصيلة أيام ذى الحجة تصل لـ 21.7 ألف رأس

"بيطرى الاسكندرية": ذبح 743 رأس بالمجان للمواطنين بأول أيام العيد .. وحصيلة أيام ذى الحجة تصل لـ 21.7 ألف رأس