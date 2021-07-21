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الصحة العالمية: هدفنا تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022

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الصحة العالمية: هدفنا تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022 الصحة العالمية: هدفنا تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022
رئيس المنظمة: لا يوجد لقاح لفيروسات كثيرة.. ولكن مع كورونا الأمر مختلف

الصحة العالمية: هدفنا تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن هدف المنظمة الرئيسي في مجال مكافحة ، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدًّا من الأمراض؛ ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".

وشدد على أن كل الأمور الضرورية، تتوفر لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل. وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي. نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر؛ سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".

وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة؛ لكن تجري حاليًا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب إجراءات غير مسبوقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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