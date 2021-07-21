تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية وقناة مكسبي العامة المفتوحة

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تزايد البحث خلال إجازة عيد الأضحي المبارك عن قناة مكسبي سبورت الرياضية Maksby Sport وكذلك تردد قناة مكسبي العامة Mksaby وتقدم قناتي مكسبي مجموعة من البرامج والمباريات الرياضية وأهمها المباريات الهامة والمصارعة الحرة.

وأعلنت مجموعة قنوات مكسبي أن تردد قناة مكسبي سبورت هو:

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

التردد: 11595

وأعلنت مجموعة قنوات Mksaby عن تردد قناة مكسبي العامة وهو:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح 4/3

مجموعة قنوات مكسبي الفضائية -

mksaby

يحب الكثيرون من من عشاق متابعة المباريات والأحداث الرياضية متابعة قناة مكسبي سبورت الرياضية وقناة مكسبي العامة والتى تنقل أهم مباريات الدوريات ومنها الدوري الانجليزي وأيضًا الدوري الأوروبي وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتتخصص قناة مكسبي العامة فى نقل المسلسلات والأفلام وكذلك المسرحيات وأيضًا المصارعة الحرة.

وتنقل قناة مكسبي المباريات التى لها حقوق بث لقنوات أخري ولم يتسن لنا معرفة هل يوجد اتفاق علي نقل تلك الأحداث الرياضية من عدمه، كما لم يتسن ينم إلي علمنا اتخاذ أيًا من القنوات صاحبة حق البث الحصري اتخاذ اجراءات قانونية ضد قناة مكسبي.

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