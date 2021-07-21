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الكويت.. التحقيق مع فريق برنامج تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء

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الكويت.. التحقيق مع فريق برنامج تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء الكويت.. التحقيق مع فريق برنامج تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء
إجراء عاجل.. ووزارة الإعلام: خالف اللوائح ونظم لجنة الخطاب الديني

الكويت.. التحقيق مع فريق برنامج تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء

أفادت وزارة الإعلام الكويتية باتخاذ ما وُصف بأنه إجراء عاجل "بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة".

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الوزارة "أنوار مراد"، أن الإجراء الإداري تَمَثّل في وقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونيًّا على لجنة الخطاب الديني في الوزارة"؛ لافتة إلى حرص وزارة الإعلام الكويتية على عرض كل البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كل الجوانب.

ووفق " اليوم"، كان عضو مجلس النواب الكويتي، حمد محمد المطر، قد خاطب وزارة الإعلام على حسابه في "تويتر" قائلًا إنه "لا يجوز ما تم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسؤول عن هذا البرنامج؛ ففي قضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء، يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف".

وعقب ذلك، نشر عضو مجلس النواب الكويتي ردًّا من وزير الإعلام الكويتي نصه: "تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن أي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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