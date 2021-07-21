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ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية

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ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية
وسط انسيابية وسهولة في الحركة وأريحية لأداء الفريضة بجهود متكاملة من كل الجهات

ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية

تدفق ضيوف الرحمن من السادسة صباح اليوم الأربعاء على منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي الدقة.

والتقت قناة "" بعدد من حجاج بيت الله الحرام الذين عبّروا عن سعادتهم بسهولة التنقل وانسيابية الحركة، مثمنين جهود الداخلية ووزارة الحج والعمرة والشؤون الإسلامية؛ لافتين إلى أن الأريحية التي شاهدوها هذا العام خلال أداء فريضة الحج، نتيجة جهود عظيمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية