أخبار عاجلة

أكثر من 185 ألف مستفيد تلقوا "لقاح كوفيد-19" في مركز اللقاحات بجامعة طيبة -
روسيا تستبعد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية -
الفيصلي يواجه الهلال .. بعد إلغاء تجربة عجمان -
"الشيخ العيسى": الغرب لا يحكم على الإسلام بنظرة واحدة -
الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان -
بعد موجة الغبار.. "بلدية الأفلاج" تكثف جهودها في تنظيف الطرقات وإزالة الأتربة -
ألمانيا تستفز الصين وترسل سفينة عسكرية إلى منطقة نفوذها -
موعد مباريات الجولة الاولى في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة -
محمد الشناوي يتلقى عرضا خليجيا مغريا لرحيله عن الأهلي .. وموسيماني يتخذ القرار -
تراث الشيخ إمام بحفل على خشية مسرح ساقية الصاوي الثلاثاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"معقل الكوارث".. المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيما

Print
"معقل الكوارث".. المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيما "معقل الكوارث".. المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو تنطلق من فوكوشيما
أمام مدرجات خالية بسبب حظر الجماهير في ظل طوارئ صحية خوفاً من كورونا

قبل يومين على افتتاحها رسمياً، انطلقت المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء، بمباريات السوفتبول في فوكوشيما التي تعرضت لزلزال وكارثة نووية عام 2011.

وفازت اليابان بنتيجة ساحقة على أستراليا 8-1 في أولى المسابقات الرياضية، للألعاب المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة ، أمام مدرجات خالية بسبب حظر الجماهير في ظل حالة طوارئ صحية مفروضة في البلاد.

وأراد المنظمون إطلاق المنافسات من المنطقة التي تعرضت لكارثة نووية في مارس 2011، بعد زلزال مدمر بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي وتسونامي هائل أدى إلى انصهار نووي وتلويث المناطق المجاورة بالإشعاع، مما جعل بعض البلدات غير صالحة للسكن لسنوات وشرد عشرات الآلاف من السكان.

وبحسب سكاي نيوز عربية تقام الألعاب في فقاعة صحية محكمة، حيث يتم إخضاع اللاعبين لفحوص "كوفيد 19" يومياً، مع اعتماد مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، بحال تواجدهم خارج المنافسات أو التمارين أو تناول الطعام أو النوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة