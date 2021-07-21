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أكثر من 185 ألف مستفيد تلقوا "لقاح كوفيد-19" في مركز اللقاحات بجامعة طيبة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:24 مساءً
روسيا تستبعد تورط إيران في استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:24 مساءً
الفيصلي يواجه الهلال .. بعد إلغاء تجربة عجمان
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:24 مساءً
"الشيخ العيسى": الغرب لا يحكم على الإسلام بنظرة واحدة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:24 مساءً
الأمم المتحدة: لبنان بحاجة إلى 350 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:24 مساءً
بعد موجة الغبار.. "بلدية الأفلاج" تكثف جهودها في تنظيف الطرقات وإزالة الأتربة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:24 مساءً
ألمانيا تستفز الصين وترسل سفينة عسكرية إلى منطقة نفوذها
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:24 مساءً
موعد مباريات الجولة الاولى في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:18 مساءً
محمد الشناوي يتلقى عرضا خليجيا مغريا لرحيله عن الأهلي .. وموسيماني يتخذ القرار
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:18 مساءً
تراث الشيخ إمام بحفل على خشية مسرح ساقية الصاوي الثلاثاء
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الاثنين 02 أغسطس 2021 08:18 مساءً
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فيديو اليوم السابع
من سوق البراجيل .." الشية السودانية" أشهر وأسهل أكلة من لحم الخروف فى السودان
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 21 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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