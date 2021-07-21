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تردد قنوات mbc .. إم بي سي و mbc2

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تردد قنوات mbc .. إم بي سي مصر و mbc2 تردد قنوات mbc .. إم بي سي و mbc2

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ارتفع البحث على موقع جوجل خلال فترة عيد الأضحي عن ترددات مجموعة قنوات إم بي سي MBC ، وهي إم بي سي و mbc2 مصر وكذلك قتاة mbc2 ونعرض فيما يلي تردد قنوات إم بي سي على القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطًا: 5/6

تردد قناة mbc2 مصر – إم بي سي 2 مصر

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11823

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطًا: 5/6

تردد قناة MBC2 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطًا: 5/6

تأسست مجموعة قنوات إم بي سي MBC عام 1991 فى لندن، وأصبحت تضم الآن من مقرها فى دبي بدولة الإمارات 17 قناة تلفزيونية وأهمها MBC1 للترفية العائلي وmbc3 للأطفال وإم بي سي أكشن للمسلسلات.

وتستمد قنوات إم بي سي شعبيتها من برامجها وكونها قناة مفتوحة وغير مشفرة، ومن أهم ما تعرضه مجموعة القنوات هو مسلسل سلسال الدم ومسلسل بنك الخظ، وتقدم القنوات عددًا من البرامج منها Action Zone وMaking The Movies، وFashion Forward ، Scoop with Raya .

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المصرى اليوم

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